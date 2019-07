In spiaggia con la famiglia contrae un "batterio mangiacarne" e muore in 48 ore

Un americano di 66 anni è morto dopo 48 ore di agonia a causa della puntura letale di un “batterio mangiacarne”. L’uomo si trovava con la moglie e la figlia su una spiaggia in Florida quando è stato infettato, a Destin Beach. Come ha raccontato su Facebook la figlia Cheryl, tutto è successo rapidamente, senza che si potesse fare niente.

Il giorno dopo la giornata in spiaggia, Dave Bennet si è svegliato con febbre alta, brividi e crampi. La famiglia lo ha portato subito in ospedale a Memphis, dove i medici hanno notato subito “una macchia nera terribilmente gonfia sulla schiena, che prima non c’era”, ha detto Cheryl nel suo post, ripreso da Fox News. I medici hanno tentato il tutto per tutto ma la situazione clinica di Dave è peggiorata rapidamente, finché è morto. Gli esami condotti dopo la sua morte hanno rivelato che l’uomo aveva contratto una fascite necrotizzante causata da un batterio mangiacarne (vibrio vulnificus) che ha poi portato a una sepsi fatale.

Dave aveva combattuto per anni contro un cancro e le sue difese immunitarie erano ridotte ma, afferma Cheryl, “aveva giusto un paio di graffi praticamente guariti su braccia e gambe e avevo fatto in modo che fossero ben protetti. Mia madre lo aveva religiosamente protetto dal sole: stavamo prendendo delle precauzioni e tutto stava andando bene, o almeno così pensavo”.

“Meno di 48 ore dopo essere uscito dall’acqua sentendosi alla grande, il batterio lo ha distrutto”, scrive Cheryl, che ha voluto condividere la storia di suo padre nella speranza di sensibilizzare più gente possibile su questo pericolo. “Credo davvero che se ci fosse stato anche un semplice avviso sul rischio di balneazione con una ferita aperta o per chi ha disturbi immunitari non gli avremmo mai permesso di fare il bagno lì… c’erano delle informazioni ma l’ho scoperto quando era troppo tardi. E non voglio che questo capiti a qualcun altro”.