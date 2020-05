Attaccato da uno squalo bianco, muore a 26 anni

Il dramma a Santa Cruz, in California. Ben Kelly, 26 anni, surfista noto nell'ambiente, è stato ucciso da uno squalo, probabilmente uno squalo bianco secondo gli esperti intervistati dai giornali statunitensi, che lo ha attaccato al largo di Manresa State Beach,a circa cinque miglia a ovest di Watsonville. Il giovane aveva sfidato le onde come era solito fare nel suo tempo libero. Per l'emergenza coronavirus era in vigore il divieto di accedere alla spiaggia dalle 11 alle 17, ma er consentito fare attività sportive in acqua. I soccorsi sono stati immediati, Ben Kelly è stato raggiunto nel giro di pochi minuti e trasportato velocemente a riva. Troppo gravi le ferite, è morto prima di arrivare in ospedale

Kelly non solo cavalcava le onde, ma era anche un appassionato "artigiano": costruiva lui stesso tavole da surf. Si tratta del terzo attacco mortale da parte di uno squalo bianco dal 1984, quando un 28enne venne ucciso a Pigeon Point. Un'altra morte avvenne nel 2004, quando un sub 50enne morì vicino a Kibeseliah Rock, nella contea di Mendocino. I tributi sui social media hanno iniziato a comparire nella sua pagina Instagram di Ben Kelly Surfboards sin dai primi minuti dopo la tragedia. Gli attacchi di squalo sono rari, ma non è insolito che si verifichino vicino alla costa.