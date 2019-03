Morto il campione d'atletica Bolondi: fatale uno schianto in moto 

Dalla vittoria alla tragedia nel giro di una settimana. Gian Paolo Bolondi, saltatore con l'asta di 48 anni, che soltanto domenica scorsa aveva vinto i campionati master indoor di categoria, è deceduto nella giornata di ieri, giovedì 28 febbraio, in seguito ad un violento incidente in moto avvenuto sulla Provinciale Nord nei pressi di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Secondo la ricostruzione riportata da Elisa Pederzoli sulla Gazzetta di Reggio Emilia, Bolondi viaggiava sulla sua moto Guzzi quando si è scontrato contro un'automobile nei pressi di una rotonda. Dopo lo scontro il motociclista ha sbattuto in maniera violenta la testa contro il parabrezza del veicolo, cadendo poi sull'asfalto.

L'impatto ha provocato danni molto gravi all'atleta, con il personale della Croce Rossa e quello dell'automedica arrivata da Guastalla che hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo. Purtroppo ogni tentativo è stato vano e per Papo (così era soprannominato Bolondi), non c'è stato nulla da fare. Adesso la polizia locale sta indagando sulle cause del sinistro per capire l'esatta dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato causato da una precedenza non data in prossimità della rotonda. Adesso i mezzi coinvolti sono sotto sequestro e soltanto al termine dell'inchiesta si potranno avere maggiori informazioni.

La scomparsa di Bolondi ha sconvolto Novellara e tutta la provincia di Reggio, dove il 48enne era molto conosciuto proprio per i suoi successi sportivi. Già nel 2005 il saltatore con l'asta era stato vittima di un altro incidente con la motocicletta, sempre sulla medesima strada. Quindici anni fa se l'era cavata, ma purtroppo stavolta è finita in tragedia.