Morto Chaser, il cane che conosceva più di mille parole

All'età di 15 anni si è spenta Chaser, considerata il “cane più intelligente del mondo”. Questa simpatica border collie è deceduta ad un anno di distanza dal suo padrone, lo psichiatra John Pilley, che con il suo particolare addestramento aveva insegnato all'animale come riconoscere ben 1.022 vocaboli del dizionario umano. Chaser è stato infatti l'unico esemplare, riconosciuto e certificato nel pianeta, in grado di imparare così tante parole. La cagnolina era stata adottata nel 2004 e ha vissuto a Spartanburg, nel South Carolina (Stati Uniti).

Ma come aveva fatto questo cane ad imparare così tante parole? Come racconta il New York Post, il proprietario psichiatra era sempre stato affascinato dall'intelligenza degli animali, tanto da aver ideato uno stratagemma per insegnare a Chaser come ricordare e riconoscere un certo numero di vocaboli. Un sistema molto più complesso del solito gioco a premi con cui spesso vengono addestrati i cani: quello di Pilley era un vero e proprio sistema di insegnamento con cui l'animale riusciva collegare gli oggetti e le parole. Nel corso degli anni, con un allenamento di 4-5 ore al giorno, Chaser ha imparato tutti i nomi degli animali imbalsamati del suo padrone più quelli di altri oggetti. Come funzionava l'addestramento? Semplice, Pilley pronunciava un nome per circa 40 volte e poi nascondeva l'oggetto corrispondente: poi ci pensava Chaser a riconoscerlo e trovarlo.

Nell'ultimo periodo la salute di Chaser ha però iniziato a peggiorare, fino alla terribile notizie della sua morte, comunicata dalla famiglia Pilley con un post su Facebook. Il cane è stato seppellito in cortile, nel luogo in cui riposano gli altri animali di famiglie e dove sono state sparse le ceneri del dottor Pilley, deceduto a 89 anni nel 2018.