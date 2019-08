Tragica caduta durante la gara: morto giovane ciclista

Tragedia al Giro di Polonia. Il ciclista belga di 22 anni Bjorg Lambrecht, è deceduto dopo una terribile caduta avvenuta durante la terza tappa della gara, svoltasi lunedì 5 agosto: a pochi chilometri dal traguardo il ciclista 22enne è caduto rovinosamente, con le sue condizioni che sono sembrate gravi fin da subito.

Lambrecht è stato rianimato sul posto e portato d'urgenza in ospedale. Nonostante l'impegno dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare: intorno alle ore 19 è arrivata la triste conferma.

A dare la notizia è stato il suo team, Lotto-Soudal, che ha condiviso su Facebook un messaggio per ricordalo: "La più grande tragedia possibile che può accadere a famiglia, amici e compagni di squadra è successa. Riposa in pace Bjorg".

Giro di Polonia, quarta tappa neutralizzata

Per ricordare Bjorg Lambrecht, il ciclista belga 22enne morto ieri in seguito a una caduta, gli organizzatori del Giro di Polonia hanno deciso di neutralizzare la quarta tappa, la Jaworzno-Kocierz, in programma oggi. Ridotti da 173 a 133,7 i chilometri del percorso, sono inoltre stati cancellati tutti gli eventi legati alla tappa odierna.