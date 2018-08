Incidente in vacanza: muore un 27enne, feriti gli amici

Tre giovani di Monterotondo sono rimasti coinvolti in un tremendo incidente stradale avvenuto nel teramano. Feriti conducente e passeggero ad avere la peggio è stato un 27enne che viaggiava sul sedile posteriore, Claudio Maria Di Addezzio, morto sul colpo.

Come riporta Mauro Cifelli su RomaToday, lo scontro è avvenuto intorno alle 2:00 della notte del 26 agosto a Villa Rosa, una frazione di Martinsicuro, località balneare della provincia di Teramo. Nel corso del sinistro sono rimaste coinvolte altre due vetture, una in sosta ed una che procedeva in senso contrario, il cui conducente è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale.

Incidente mortale

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente stradale. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della Stazione di Martinsicuro assieme a quelli del Nucleo Radiomobile di Alba Adriatica, il 27enne eretino alla guida di una Citroen C3 avrebbe perso il controllo per cause ancora in via di accertamento. Poi l'impatto contro una Volkswagen Golf in sosta. Un violento scontro con l'auto che è poi finita sulla corsia opposta dalla quale sopraggiungeva una Bmw Serie 3 condotta da un uomo di Alba Adriatica.

Tragica la scena che si è presentata ai soccorritori che nulla hanno potuto per Claudio Maria Di Addezzio. Tre i feriti, il conducente ed il passeggero della Citroen, entrambi 27enni e residenti a Monterotondo, trasporati all'ospedale di Giulianova il primo con 60 giorni di prognosi ed il secondo con dieci giorni. Oltre a loro le cure dell'ospedale sono state necessarie anche per il conducente della Bmw. Secondo le prime informazioni i conducenti delle due vetture sono risultati positivi all'alcol test.