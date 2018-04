Avvocato si dà fuoco per protestare contro l'inquinamento

Si è tolto la vita dandosi fuoco nel parco Prospeck di Brooklyn a New York per protestare contro l’inquinamento: così è morto David Buckel, celebre avvocato americano, noto per la difesa dei diritti della comunità Lgbt. L'uomo ha inviato una lettera ai media prima di commettere il gesto estremo.

Secondo il New York Times, che cita la polizia, Buckel si è suicidato sabato mattina. “L’inquinamento sta devastando il nostro pianeta e diffonde instabilità attraverso l’aria, l’acqua il meteo”, ha scritto l’avvocato Buckel nel testo pubblicato dal quotidiano. “La maggior parte degli esseri umani sul pianeta respirano l’aria resa insalubre dai carburanti fossili e molti, di conseguenza, muoiono prematuramente. La mia morte prematura per un carburante fossile riflette ciò che stiamo facendo a noi stessi”, ha denunciato.