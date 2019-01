Un colpo di pistola nel petto: giovane trovato morto davanti casa della fidanzata

Delitto a Buddusò, in provincia di Sassari. Un ragazzo di 19 anni Diego Baltolu, di Alà dei Sardi, è stato trovato senza vita, ucciso da un colpo di arma da fuoco. Il corpo senza vita del 19enne è stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 19 gennaio, sugli scalini di fronte alla casa della fidanzata con un buco nel petto.

Secondo la Nuova Sardegna, la prima ipotesi portava all'omicidio, con il giovane che sembrava si stesse dirgendo verso l'abitazione della ragazza per cercare soccorso, senza fare in tempo. Con il passare delle ore però sembra stia prendendo più corpo l'ipotesi del suicidio. Sembrerebbe che l'episodio sia accaduto verso le 2,30 e che il giovane abbia usato un fucile rivolgendolo contro di sé. Massimo il riserbo degli inquirenti che stanno sentendo in queste ore numerose persone.

Sul posto i carabinieri di Buddusò e del comando provinciale di Sassari, che stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Diego Baltolu.