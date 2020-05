Addio a don Orlando: la sua lettera dopo essere guarito dal coronavirus aveva commosso i fedeli

Ha smesso di battere il grande cuore di don Orlando Bartolucci. Aveva 76 anni. L'uomo di Chiesa è morto ieri domenica 24 maggio, in ospedale a Pesaro, per un malore. Era stato ricoverato nella medesima struttura due settimane fa. Due mesi fa era stato contagiato dal coronavirus. Una prima sfida molto dura che aveva però vinto. Sulla bacheca della sua amata chiesa, aveva raccontato lui stesso in una lunga nota la bella notizia. Era il 21 aprile. Ai suoi parrocchiani di Montecchio, alla "sua gente", aveva scritto queste toccanti parole solo un mese fa.

Comunicava così ai fedeli di Vallefoglia di essere guarito dal Covid-19: "Questa mattina la ASUR Marche mi ha comunicato che anche il secondo tampone è stato “negativo” e che clinicamente sono “guarito”. E’ stata un’esperienza impegnativa sia perché rischiosa, sia perché stare un mese in isolamento totale non è il massimo. Ho usato questo tempo per preparare i campeggi 2020, sperando che sia possibile e lecito farli e questo mi ha reso il tutto più “leggero” e più “vissuto”. Ringrazio di cuore tutta la Comunità per l’affetto, per le preghiere, per la vicinanza dimostrata. Ringrazio anche qualche Santo (uno in particolare) che mi ha aiutato. Ringrazio il personale medico di Cesena e di Forlì che mi ha curato. Una riconoscenza doverosa alla mia Famiglia. In questo periodo la nostra Comunità ha sofferto molto e nel silenzio ha dovuto seppellire i suoi morti: Riposino in pace! A noi il compito di farci coraggio e di ricominciare anche con nuovi orizzonti. Grazie di cuore a tutti. don Orlando".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sue condizioni di salute sono poi peggiorate. La comunità di Montecchio oggi è in lutto, don Orlando Bartolucci è stato il parroco della chiesa di Santa Maria Assunta per oltre 50 anni, venne ordinato il 7 aprile del 1969. In poche ore sono stati centinaia i messaggi di cordoglio pubblicati sui social.