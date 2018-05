Esplode la sigaretta elettronica: muore con il cranio trafitto

Un uomo di 38 anni, Tallmadge D'Elia, è morto in Florida (Stati Uniti), dopo l'esplosione della sigaretta elettronica che stava fumando. Il corpo senza cita dell'uomo è stato trovato lo scorso 5 maggio nell'abitazione che condivideva con la sua famiglia a St.Petersburg. Secondo quanto riportato da Cbs News, il corpo del 38enne presentava ustioni per oltre l'80% e ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine è stato l'allarme antincendio proveniente dal suo appartamento.

L'autopsia: ucciso dalla sigaretta elettronica

A confermare che ad ucciderlo è stata la sua e-cigarette è stata l'autopsia. Nel cranio dell'uomo, i medici legali hanno infatti trovato frammenti della sigaretta elettronica esplosa che si sono trasformati in veri e propri proiettili, mentre le fiamme hanno provocato ustioni in diverse parti del corpo, in particolare sull'addome, la schiena, la spalla, un braccio e una mano.

I precedenti

Secondo l’US Fire Administration, tra il 2009 e il 2013 ci sarebbero stati 195 diversi episodi di esplosioni e incendi causati da sigaretta elettronica, che hanno provocato 133 lesioni acute, 38 delle quali gravi. Nel 2015, una sigaretta elettronica è esplosa di fronte a un ventinovenne uomo del Colorado, rompendogli i denti.