La lunga frenata, poi lo schianto: così è morto Francesco

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella serata di mercoledì 12 settembre in viale Strasburgo, a Palermo. Un ragazzo di 36 anni che viaggiava su una Kawasaki Ninja di colore verde, Francesco Garofoli, ha perso la vita nello schianto. Nonostante una lunga frenata lasciata sull'asfalto, il 36enne non è riuscito a ed evitare l'impatto con una Mini Cooper grigia.

L'incidente

Come racconta Riccardio Campolo su PalermoToday, il motociclista viaggiava verso via Aldisio mentre l’automobilista, che procedeva nella direzione opposta, stava svoltando per immettersi sulla parallela all'altezza di via Gran Bretagna. Le loro traiettorie si sono incrociate in un violentissimo impatto che non ha lasciato scampo al 36enne. Pochi minuti dopo, nonostante qualche passante avesse provato a soccorrerlo e praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza, il suo cuore ha smesso di battere.

Lo strazio dei familiari

Uno strazio indescrivibile per i familiari e gli amici accorsi sul posto, tra il personale del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale impegnati a ricostruire l’accaduto. Illeso ma sotto shock l’uomo che si trovava al volante della Mini Cooper, portato con un’ambulanza e a scopo precauzionale all’ospedale Cervello.