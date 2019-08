Attaccato da uno sciame d'api, muore cooperante italiano: "Un vero maestro"

Una fine terribile. Insegnava agli agricoltori africani il mestiere di apicoltore: è stato assalito da uno sciame d'api e uno shock anafilattico non gli ha lasciato scampo: è morto così in Ghana un apicoltore reggiano, Francesco Ruini, 66 anni. L'uomo, in Africa come cooperante, era in missione da Ferragosto. Lascia moglie e due figli. Oggi sarebbe dovuto ripartire per tornare in Italia.

Ruini era stato tra i fondatori del Conapi, il Consorzio Nazionale Apicoltori, ed era anche consigliere dell'associazione Apicoltori di Reggio Emilia e Parma.

Viveva da sempre nella provincia reggiana. Secondo le informazioni riportate da reggionline.com, il 66enne si trovava nella regione della città di Nkoranza e collaborava con l’associazione di volontariato Africa Libera di Carpi.

“Un vero maestro – lo ha definito il presidente dell’associazione, Roberto Reggiani – Un maestro di apicoltura e di cooperazione, attitudine che aveva appreso dagli insetti che curava con tanta passione”. La Cia, nel porgere le condoglianze alla famiglia, ricorda che, per primo, denunciò con forza le pesanti conseguenze dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici sulle api.

Svolgeva da tempo anche attività di formazione, “acquisendo molti figliocci che stanno proseguendo con successo questa attività, rendendomi particolarmente orgoglioso” amava sottolineare a chi gli chiedeva informazioni.

