E' morto il protagonista del bacio più famoso al mondo

All'età di 95 anni si è spento George Mendonsa, il veterano protagonista della famosissima foto scattata Alfred Eisenstaedt, che lo ritrasse a 21 anni durante un bacio appassionato con l'infermiera Greta Zimmer Friedman. Lo scatto, realizzato il 14 agosto 1945 in una Time Square festante dopo l'annuncio della vittoria sul Giappone e della fine della Seconda Guerra Mondiale, divenne per tutti la foto simbolo della fine delle ostilità. Un bacio lungo e appassionato che sanciva l'inizio di un periodo di pace. Come riporta UsaToday, Mendonsa soffriva di una grave insufficienza cardiaca

Morto George Mendonsa, la storia della foto

Quel 14 agosto del '45 Mendonsa si trovava in licenza dopo aver prestato servizio nel Pacifico. L'infermiera Greta Zimmer Friedman ( scomparsa tre anni fa) si stava invece recando a lavoro in un ambulatorio di Lexington Avenue, mentre si susseguivano le voci sulla resa del Giappone dopo le bombe atomiche sganciate dagli americani su Hiroshima e Nagasaki. Così, per saperne di più, la donna andò verso Time Square dove un marinaio a lei sconosciuto, euforico per la fine della guerra, la strinse in un abbraccio e la baciò.

Sia Greta che George erano ignari del fatto che il fotografo di Life Alfred Eisenstaedt stava immortalando quel momento, e tanto meno avrebbero potuto immaginare che la loro foto sarebbe diventata un simbolo nei decenni successivi. Infatti, entrambi i protagonisti dello scatto passarono anni prima di vederlo. Mendonsa lo scoprì nel 2007, anno in cui affermò di essere il marinaio, anche se per la conferma ufficiale si dovette aspettare il 2012 quando la tecnologia del riconoscimento facciale permise di riconoscere George, anche grazie al suo tatuaggio sul braccio destro.