Incidente stradale in Thailandia: muore italiano di 60 anni

Giovanni Spatafora, un italiano di 60 anni, è morto in un incidente stradale mentre si trovava a Phuket, in Thailandia. Secondo quanto scrive il Secolo XIX, il savonese stava viaggiando su una moto-taxi che è finita fuori strada, sbalzandolo fuori dall'abitacolo.

Le ferite riportate da Spatafora sono sembrate da subito molto gravi e per lui non c'è stato nulla da fare. Le prime informazioni parlano di una profonda ferita alla testa riportata dopo il violento impatto con un muro.

L'uomo si trovava in Thailandia dallo scorso 29 novembre insieme ad alcuni amici, che adesso sono sotto shock. Si trovava lì sia per lavoro che per vacanza e sui social postava spesso le foto dei posti che andava a visitare. Adesso sulla sua bacheca sono moltissimi i commenti degli amici che hanno avuto la terribile notizia.