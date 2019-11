"Non riesco a continuare": attore e modello morto durante un reality

Un malore gli è stato fatale. Godfrey Gao aveva solo 35 anni. Si è accasciato durante le riprese del popolare reality show Chase Me a Ningbo, in Cina. Il modello e attore taiwanese era famosissimo in Asia ma anche in Canada, dove viveva da bambino. Il dramma ieri davanti alle telecamere, stava scappando (il programma prevede proprio fughe e inseguimenti tra varie squadre di vip) in una abituale scena dello show. "Non riesco a continuare" avrebbe detto Gao ai paramedici. Poi la situazione è precipitata. Vani tutti i soccorsi, che sono stati immediati. Gao è deceduto in ospedale.

Morto Godfrey Gao, aveva solo 35 anni

Godfrey Gao era il nome d’arte di Gao Yixiang, nato a Taipei il 22 settembre 1984 da madre malese e padre taiwanese. A 9 anni si trasferì con la famiglia a Vancouver, in Canada, dove studiò alla Capilano University. Nel 2004, appena ventenne, decise di tornare a Taiwan per cominciare la carriera da modello. Protagonista in diverse serie televisive, nel 2011 è stato il primo modello asiatico ad apparire in una campagna di Louis Vuitton. Gao ha recitato anche in alcuni film: nel 2013, in particolare, ha vestito i panni del sommo stregone di Brooklyn Magnus Bane in Shadowhunters - Città di Ossa, adattamento dell’omonimo romanzo.

Sconvolti i fan. Il comunicato della Jetstar Entertainment, società di management che gestiva gli impegni di Godfrey Gao, in un comunicato su Weibo, la piattaforma cinese "tipo Twitter", ha riferito che Gao è stato dichiarato morto tre ore dopo l'intervento dei medici. Il comunicato ringrazia: "Tutti i fan che hanno amato Godfrey".