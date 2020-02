E' morto il papà degli omini Lego

Lutto per i fan dei Lego, i mattoncini colorati più conosciuti al mondo, amatissimi da più piccoli (ma anche dai grandi). E' morto all'età di 78 anni Jens Nygaard Knudsen, l'inventore degli omini gialli, il colore preferito dai bambini, che dagli anni '80 hanno iniziato a popolare le costruzioni realizzate con i Lego.

Queste figure, dall'espressione neutra e che spesso rappresentano mestieri, sono stati studiati per spingere i bimbi a giocare senza pregiudizi, permettendo anche una più semplice immedesimazione nei personaggi.

Come riporta il quotidiano danese Merkur, Knudsen è morto mercoledì in una casa di riposo in Danimarca. Aveva lavorato come disegnatore della Lego dal 1968 al 2000, lanciando gli omini gialli nel 1978. Un'idea rivelatasi subito vincente, che aiutò i mattoncini a raggiungere il successo globale, rendendo felici i bimbi di tutto il mondo. La prima creatura realizzata da Knudsen fu un poliziotto, a cui fecero seguito milioni di esemplari, dal pompiere al medico, fino ai protagonisti di film, cartoni animati e serie tv.