È morto il koala salvato da un incendio in Australia: "Ustioni troppo gravi"

Il salvataggio di un koala da parte di una donna coraggiosa che per lui aveva rischiato la propria vita in mezzo alle fiamme, aveva fatto il giro del mondo, riportando l'attenzione sul dramma degli incendi in Australia e sul rischio estinzione per questi animali.

Ellenborough Lewis, così era stato rinominato il koala salvato, era stato ricoverato nella clinica per koala di Port Macquarie, gravemente ustionato. I medici lo avevano anestetizzato per valutare lo stato delle ferite e cambiare le bende. "Le ustioni erano peggiorate e purtroppo la situazione non sarebbe migliorata", ha fatto sapere l'ospedale, che ha dovuto prendere la difficile decisione di addormentarlo per evitargli sofferenze peggiori.

"È stata una decisione presa per il suo bene", hanno fatto sapere i veterinari. Il koala Lewis aveva 14 anni. Secondo le stime del Wwf Australia, gli incendi potrebbero aver ucciso circa 350 animali oltre ad aver distrutto buona parte dell’habitat primario della specie. Calcolando che le popolazioni dei koala nel New South Wales e del Queensland si sono già quasi dimezzate in 20 anni a causa della perdita di habitat, oggi resta in Australia solo il 5% della popolazione di koala che viveva in questo continente solo pochi secoli fa. Sempre secondo il Wwf entro 30 anni i koala australiani potrebbero scomparire.