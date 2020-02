Morto Larry Tesler, l'inventore del “copia e incolla”

All'età di 74 anni si è spento Lawrence Gordon Tesler, detto Larry, l'inventore dei comandi ctrl-c e ctrl-v, tra i più utilizzati per chi lavora con un personal computer.

Nato nel Bronx il 24 aprile del 1945, Tesler aveva iniziato negli anni '60 a lavorare nella Silicon Valley. Come racconta la Bbc, la sua prima esperienza fu alla Xerox, quando ancora la tecnologia dei pc era agli albori. Poi decise di specializzarsi nella progettazione dell’interfaccia utente, con l'obiettivo di rendere più semplice e fruibile l'utilizzo dei sistemi informatici.

Dopo gli anni di lavoro alla Xerox Tesler passò alla Apple di Steve Jobs e, proprio in quel periodo, inventò il cosiddetto “copia e incolla”, l'accoppiata dei comandi ctrl-c e ctrl-v, che da lì in poi avrebbe rivoluzionato l'editing attraverso il pc. Nel 1983 il comando venne incorporato per la prima volta in un software Apple del computer Lisa, in seguito, venne diffuso su tutte le tipologie di computer in commercio e, ancora oggi, il “copia e incolla” rimane un comando indispensabile per chi lavora al computer.