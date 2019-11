Muore dopo essere stato leccato dal suo cane

Un caso raro. In Germania a Brema un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato leccato dal suo cane. L'uomo si è preoccupato quando, dopo giorni di quella che gli sembrava una normale influenza, con malessere e fiato corto, ha notato macchie di colore porpora in faccia e sulle gambe. Quando i dolori muscolari si sono fatti atroci, ha deciso di andare al pronto soccorso.

L'uomo in precedenza era stato sempre in buona salute e non aveva viaggiato, cosa che ha portato ad escludere un'infezione esotica. Le approfondite analisi svolte in ospedale, dove è stato ricoverato, hanno poi evidenziato solo dopo lunghi giorni come l'uomo avesse contratto il capnocytophaga canimorsus, un batterio normalmente presente nella bocca di molti animali domestici.

Uomo leccato dal cane: morto in ospedale

La situazione è precipitata giorno dopo giorno, e dopo due settimane di sofferenze indicibili il cuore dell'uomo ha smesso di battere.

Il caso è stato riportato dallo European Journal of Case Reports in Internal Medicine. Il batterio capnocytophaga canimorsus, normalmente innocuo, è presente nella flora gengivale di cani e gatti. Solo in rari episodi, e solitamente dopo un morso, possono registrarsi dei casi di infezione conclamata, che colpiscono soprattutto individui con problemi al sistema immunitario.Nell'ultimo caso tuttavia l'uomo non era immunodepresso, e non era stato neppure morso dal suo cane, solo leccato.

Il dottor Stephen Cole della University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine ribadisce alla Cnn che si tratta di un caso rarissimo. Negli Stati Uniti lo scorso anno un uomo di mezza età aveva perso gli arti superiori e il naso dopo essere stato attaccato dal medesimo virus in una situazione analoga.