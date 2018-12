Dramma in campo: il padre del calciatore muore allo stadio durante la gara

Lutto nell'ultima giornata della Bundesliga, il campionato di calcio tedesco. Herber Gentner, padre di Christian Gentner, è morto allo stadio mentre stava guardando la partita tra lo Stoccarda, squadra un cui milita il figlio, e l'Herta Berlino.

Come riporta il quotidiano tedesco RP Online, il signor Herbert è stato colto da malore mentre si trovava nella zona business della Mercedes-Benz Arena e, nonostante i soccorsi, non è riuscito a salvarsi.

Anche il Wolfsburg, ex squadra di Gentner, ha condiviso sui social un messaggio di cordoglio: “I nostri pensieri al nostro ex giocatore e attuale capitano dello Stoccarda Christian Gentner, il cui padre è improvvisamente morto allo stadio durante il match contro l'Hertha Berlino. Le nostre più profonde condoglianze a Christian e alla sua famiglia”.

