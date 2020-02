Morto il papà di Meredith Kercher, era in strada con braccio e gamba rotti: "Inspiegabile"

È morto John Kercher, il padre di Meredith, la giovane studentessa trovata morta il 1º novembre 2007 in quello che è tristemente noto come il "delitto di Perugia".

John Kercher è deceduto in ospedale, tre settimane dopo essere stato ricoverato in seguito a un episodio che la polizia stessa definisce ancora oggi "inspiegabile". Era stato trovato ferito, con varie fratture, vicino a casa sua a Croydon, Londra. L'ipotesi principale è che sia stato investito da un'auto pirata che non si è poi fermata a soccorrerlo.

Non si esclude nemmeno che sia stato aggredito. John Kercher aveva riportato lesioni multiple, tra cui una gamba e un braccio rotti: il suo cuore ha smesso di battere pochi giorni fa.

La polizia: "Inspiegabile". Ipotesi pirata della strada

La polizia non è venuta a capo del giallo: "Nonostante le indagini portate avanti, sentiti diversi testimoni, esaminati filmati di telecamere, non siamo stati ancora in grado di capire come si sia ferito. teniamo aperte tutte le ipotesi, compresa quella che sia stato coinvolto in un incidente. Chiunque abbia visto o sappia qualcosa ci contatti", fa sapere la polizia londinese

"Lo abbiamo amato tantissimo e ci mancherà moltissimo", si legge in una nota della famiglia. John Kercher aveva 77 anni.

John era separato già nel 2007 dalla moglie Arline, con cui oltre a Meredith, ha altri due figli, Lyle e Stephanie. La famiglia è stata molte volte a Perugia per seguire le fasi delle indagini e il processo. Con compostezza, dignità, alla costante ricerca della verità, John aveva affrontato coraggiosamente l'immane tragedia che aveva sconvolto la vita dei Kercher 13 anni fa.

Per l'omicidio di Meredith è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato il cittadino ivoriano Rudy Guede, ritenuto dalla giustizia italiana unico responsabile dell'omicidio. Meredith riposa nel cimitero di Croydon, alla periferia sud di Londra. Lì sarà sepolto anche il padre John.