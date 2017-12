Incidente in montagna: muore dopo un volo di 200 metri

Tragedia in montagna nel giorno della Vigilia di Natale. Paolo Canino, guida ambientale 54enne di Villar Perosa, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 24 dicembre in un incidente avvenuto sulle montagne di Vernante, in provincia di Cuneo, nel corso di un'uscita con le ciaspole.

Da quanto scrive Davide Petrizzelli su TorinoToday, l'uomo è precipitato in un dirupo nel Vallone della Creusa, a un'altitudine di circa 1.500 metri. Il decesso è avvenuto dopo un balzo di circa 200 metri che non gli ha lasciato scampo.

Soltanto dopo diverse ore il soccorso alpino è riuscito a recuperare il suo corpo, con l'aiuto dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Un incidente

Dopo avere iniziato l'escursione con un gruppo di quattro amici, aveva deciso di tornare indietro da solo sul sentiero in località Folchi. Sono stati proprio gli altri a dare l'allarme, non vedendolo rientrare in località Palanfré.

E' verosimile che abbia perso l'equilibrio a causa di una lastra di ghiaccio, anche se le cause dell'incidente saranno oggetto di ulteriori indagini.