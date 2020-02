Rassegna / Cina

Coronavirus, morto il giovane medico che aveva rinviato le nozze per curare i malati

Le autorità sanitarie cinesi hanno confermato la morte di Peng Yinhua, 29 anni, medico di un ospedale di Wuhan contagiato sul lavoro. I media cinesi ricordano come a gennaio avesse deciso di rinviare le nozze, previste per il primo febbraio, per non lasciare soli i colleghi