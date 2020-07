Mangia carne di marmotta e muore di peste bubbonica a 15 anni

La notizia è confermata. Un adolescente è morto di peste bubbonica in Mongolia, dopo aver aver dato la caccia e aver mangiato una marmotta. L'hanno annunciato ieri le autorità sanitarie del paese asiatico, secondo l'agenzia di stampa AFP. Il ragazzo aveva 15 anni, la peste gli era stata diagnostica il 6 luglio. Viveva nella remota provincia di Gobi-Altai, nel sud-ovest.

"Abbiamo messo in quarantena le prime 15 persone che sono entratre in contatto con il defunto e queste 15 persone si sono viste somministrare un trattamento a base di antibiotici", ha spiegato alla stampa Narangerel Doej del ministero della Sanità.

Due altri casi di peste bubbonica - due fratelli che avevano anche loro mangiato carne di marmotta - sono stati confermati a inizio del mese nella provincia di Khovd, vicino a quella del Gobi Altai e situata nell'estremo ovest della Mongolia. Circa 140 persone sono state sottoposte a test in questa regione, ma nessuno aveva contratto la malattia. In cinque distretti della provincia è scattata la quarantena. Almeno una persona muore di peste ogni anno in Mongolia, nonostante le campagne del governo per scoraggiare le persone dal cacciare e mangiare carne di marmotta.

La peste è una malattia infettiva di origine batterica tuttora diffusa in molte parti del mondo. È causata da un batterio che ha come ospite le pulci parassite di roditori, ratti, alcune specie di scoiattoli e cani della prateria. La peste bubbonica è la forma di peste più comune e si manifesta in seguito alla puntura di pulci infette o per contatto diretto tra materiale infetto e lesioni della pelle di una persona. Oggi può essere curata gli antibiotici e, se non trattata, ha un tasso di mortalità che varia dal 30 al 60%. Tra i sintomi: febbre alta, brividi, nausea, debolezza e l'ingrossamento dei linfonodi nel collo, sotto le ascelle e sull'inguine.