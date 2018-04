Prof condannato per violenza sessuale trovato morto: "Era riverso sulla sua poltrona"

Sono stati i carabinieri i vigili del fuoco a trovarlo in casa, riverso sulla sua poltrona con una coperta sulle gambe. Francesco Parillo, professore 54enne di Anatomia dei piccoli animali alla facoltà di Veterinaria di Matelica (Macerata), è stato portato all'ospedale di Camerino. Soccorsi inutili, perché il docente è morto poco dopo, nella tarda serata di martedì.

L'uomo, scrive Il Resto del Carlino, era stato condannato lunedì scorso a tre anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di alcuni suoi studenti.

A stroncarlo, come emerso dall’ispezione cadaverica, sarebbe stato un mix di farmaci. "Aveva preso la sentenza con una grande delusione – racconta il suo legale –, ma non era disperato, non avrei mai pensato a un epilogo del genere". Inutilmente i suoi legali avevano cercato di raggiungerlo telefonicamente. Avevano avvertito carabinieri e vigili del fuoco. Anche i tentativi di richiamarlo e citofonare erano risultati vani. Così i pompieri avevano sfondato la porta trovando l'uomo seduto e incosciente. Poi il trasporto in ospedale dove i medici hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

Sul caso indagano i carabinieri di Camerino per chiarire la dinamica della morte.