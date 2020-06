Morso da una zecca durante la passeggiata, muore ex sindaco

Shock settico da rickettsiosi. È morto per le conseguenze legate alla puntura di una zecca l'ex sindaco di Sestu, grosso comune alle porte di Cagliari, Francesco Serci. Aveva 79 anni, è stato uno storico esponente del partito socialista e poi del centrosinistra locale. A darne notizia oggi è l'Unione Sarda. L’uomo una decina circa di giorni fa era andato in campagna per passeggiare tra gli oliveti, e lì sarebbe stato morso da un insetto. Una circostanza che in un primo momento non aveva destato alcuna preoccupazione, si era pensato al morso di un ragno o di qualche altro insetto non pericoloso.

Solo qualche giorno dopo l’ex primo cittadino ha avvertito febbre e una sensazione di malessere generale. Ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, le condizioni di Francesco Serci sono apparse subito gravi. L'infezione non gli ha lasciato scampo, è morto all'alba di ieri. La notizia della morte di Serci ha scosso Sestu, dove tanti amici e conoscenti si sono uniti al dolore di moglie e figlie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le rickettsiosi appartengono al gruppo delle febbri esantematiche e sono causate da rickettsie, batteri trasmessi da “zecche dure” ampiamente distribuite in tutto il mondo. Generalmente la malattia ha un periodo di incubazione fra 5 e 7 giorni dopo il morso della zecca infetta. È letale in un numero molto basso di casi (inferiore al 3%) anche in assenza di terapia. Si contano in Italia circa 1200 casi all’anno di rickettsiosi, con un tasso medio di morbosità di 2,1 casi per 100.000 abitanti. Il morso di zecca è indolore e nel 70% dei casi passa inosservato. Se la zecca non è infetta non trasmette alcuna infezione.