“Sei un campione”: l'addio dell'ex portiere al figlio morto

“Mio figlio Santi è morto”: a dare il triste annuncio su Twitter è Santiago Cañizares, ex portiere della nazionale spagnola, divenuto celebre per i suoi capelli biondo platino oltre che per le prodezze tra i pali di Valencia, Real e Celta. Il piccolo, di soli 5 anni, lottava da circa un anno contro una grave malattia, con le sue condizioni che negli ultimi mesi erano peggiorate.

“Credo che dovrei essere io a dirvelo, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e affetto che ho ricevuto in questi mesi. È partito circondato dalla pace, e avendo compreso la sua missione in questi cinque anni che ci ha accompagnato. Sei un campione”: questo il messaggio scritto sui social dall'estremo difensore iberico.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 marzo 2018

Come riporta El Paìs, anche la moglie di Cañizares, Mayte García, ha postato sul suo profilo Instagram un altro commovente messaggio, allegato alla foto del piccolo Santi.

Da Sergio Ramos ad Albelda, passando per Angulo e David Silva, sono moltissimi gli ex compagni di Cañizares che hanno scritto messaggi di condoglianze per la scomparsa del piccolo Santi.