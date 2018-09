Tragedia in vacanza: turista italiano muore in un incidente 

Tragedia in Tanzania. Un turista italiano residente a Malaga, Sebastien Giordani, ha perso la vita insieme a tre donne spagnole in un incidente stradale avvenuto nel Nord del Paese. Come riportato dal sito Citizen Tanzania, le tre donne morte insieme a Giordani nello schianto tra un minibus e un camion si chiamavano María Belén Jiménez, María Victoria Aláez e Juana Jiménez. Nello stesso incidente hanno perso la vita anche l'autista e il cuoco che viaggiavano con i turisti.

Lo schianto è avvenuto domenica 2 settembre a Nanja, una città nel distretto settentrionale di Monduli vicino ad Arusha e ai parchi nazionali di Serengeti e Maswa, meta di turisti. La polizia sta ancora indagando per capire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, tutte le vittime avevano 45 anni.