Sniffa deodorante spray "per sballarsi" e collassa: muore ragazzo di 19 anni

Uno "sballo" pericolosissimo, i cui rischi non sembrano essere compresi appieno, soprattutto dai giovanissimi: un giovane è morto in Olanda dopo aver sniffato deodorante spray. I medici lanciano l'allarme, riportando i dettagli sul 'British medical journal' e il caso è stato rilanciato anche dalla 'Cnn'. I dati raccontano di un fenomeno che riguarda molti paesi. Solo negli Stati Uniti la pratica di sballarsi annusando prodotti per la casa, incluse vernici e lacche per capelli, causa 125 morti ogni anno anno, scrivono gli autori dello studio.

In questo caso la vittima, un ragazzo che era stato in terapia in un rehab a causa dell'abuso di cannabis e ketamina, ha avuto una ricaduta. E, per stordirsi, ha inalato un deodorante spray dopo essersi messo un asciugamano sulla testa. Dopo una breve fase di iperattività, il ragazzo è andato in arresto cardiaco ed è collassato. Nonostante l'intervento dei medici e sei tentativi con il defibrillatore, i sanitari non sono riusciti a rianimarlo. Dopo un periodo in coma indotto, il giovane è morto.

Si tratta di un caso singolo, ma arresti cardiaci dopo l'inalazione di sostanze volatili sono descritti nella letteratura scientifica ormai da 40 anni, e la prima morte dopo aver sniffato un deodorante spray risale al 1975, scrivono i medici della Terapia intensiva del Maastad Hospital di Rotterdam. Il numero delle vittime a causa di inalazioni di sostanze simili potrebbe essere anche essere sottostimato, perché la maggior parte dei decessi a causa di inalazione da gas non viene riconosciuta come tale: i medici la identificano spesso "semplicemente" come arresto cardiaco.

"La principale sostanza tossica nel deodorante spray è il butano", aggiungono gli esperti. Una sostanza che attraversa facilmente la barriera emato-encefalica. "L'abuso di sostanze volatili è uno degli ultimi metodi noti per raggiungere uno sballo", affermano i medici del team di Kelvin Harvey Kramp. Ma si tratta di un sistema pericolosissimo, i cui rischi possono essere sottovalutati, dal momento che si impiegano oggetti di uso comune. Il rischio è particolarmente elevato per i giovanissimi con una storia di dipendenza, che possono ricorrere facilmente a questi prodotti in mancanza delle altre sostanze stupefacenti di cui sono dipendenti.