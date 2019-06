E' morto Stefano, il volpino che da tre anni aspettava il suo padrone fuori dall'ospedale

Era diventato famoso come l'Hachiko siciliano, si chiamava Stefano, era un volpino e da tre anni aspettava nel piazzale dell'ospedale di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Purtroppo, come racconta Monica Panzica su LiveSicilia, il cagnolino è morto, con tutta probabilità dopo essere stato investito da un'automobile. Nonostante le ferite si è trascinato verso l'ospedale, con la speranza di incontrare il suo amico.

Nel corso degli anni, in tanti, tra medici, infermieri e semplici passanti, si erano affezionati a quel cagnolino così dolce. Molti avrebbero voluto adottarlo, ma lui non ne voleva sapere di allontanarsi dal quell'ospedale, sperando nel suo cuore di poter rivedere il suo amato padrone, deceduto a 80 anni a causa di un infarto. Vista la sua caparbietà, gli operatori sanitari gli hanno così comprato una cuccia, portandogli da mangiare praticamente ogni giorno e regalandogli qualche coccola appena possibile.

"Quando ci siamo resi conto che non c'era più nulla da fare ci si è spezzato il cuore": hanno raccontato nell'intervista al quotidiano siciliano.