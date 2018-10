La sua camicia si impiglia nella scala mobile: muore strangolato

Tragedia alla stazione della metropolitana. Un uomo di 48 anni è morto strangolato dalla sua camicia, rimasta incastrata nelle scale mobili della fermata di Longwood, nel Bronx, a New York. La vittima si chiamava Carlos Alvarez, era un lavoratore pendolare residente del popolare quartiere newyorkese.

Muore strangolato sulla scala mobile della metropolitana

L'incidente - ripreso dalle telecamere di sorveglianza - è avvenuto intorno alle tre di notte di sabato 13 ottobre. Quando la polizia e i soccorsi sono arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo privo di conoscenza in cima alla scala mobile con parte della camicia incastrata nel meccanismo e un lembro stretto intorno al collo, che lo ha strangolato.

Gli agenti hanno provato a liberarlo tagliando la camicia con le forbici e i vigili del fuoco poi lo hanno trasportato d'urgenza al Lincoln Hospital, ma per lui non c'è stato niente da fare e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Le indagini sull'incidente

Un testimone, Giovanni Fernandez, ha raccontato al New York Post che alcuni passeggeri hanno provato ad aiutare Alvarez: "Quando sono sceso dal treno, ho visto questo uomo bloccato sulla scala mobile. Diverse persone erano lì intorno a lui".

Un portavoce della MTA, la società responsabile del trasporto pubblico di New York, ha riferito: "E' stato un tragico e inusuale incidente su cui è in corso in un'indagine. I nostri pensieri vanno alla famiglia e gli amici della vittima".