E' morto a 113 anni l'uomo più vecchio del mondo

Si è spento nella notte all'età di 113 anni Francisco Nunez Olivera: era l'uomo più anziano al mondo. Questo simpatico vecchietto viveva nel piccolo comune di Bienvenida, vicino a Badajoz, in Portogallo. Un paesino con 2.200 abitanti, dove oggi, martedì 30 gennaio, si terranno i funerali.

Il 13 dicembre scorso Francisco aveva festeggiato il suo 113esimo compleanno e, come riporta il quotidiano El Diario, “ha trascorso la giornata in allegria, soddisfatto della sua anima". Qual'era il segreto dell'uomo più longevo del mondo? Nessuno in particolare, ogni volta che qualcuno gli poneva questa domanda, lui rispondeva: “ho sempre vissuto una vita sana e tranquilla”.

Nel frattempo tutti i cittadini di Bienvenida sono in lutto. Il sindaco Antonio Carmona ha detto: “Un evento triste, un lutto per tutto il paese e anche per il mondo intero”. Chi può mettere in discussione il suo record? Francisco ha in vita due familiari, anche loro molto longevi: un fratello di 97 anni che vive in Asturia e una sorella di 93 anni che vive vicino Bienvenida.