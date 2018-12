Mostro di Firenze, trovato un proiettile a 33 anni dall'ultimo delitto

Possibile nuova svolta nell'inchiesta sul mostro di Firenze. Dopo 33 anni gli investigatori, come rivela questa mattina La Nazione, hanno ritrovato un proiettile, mai rinvenuto prima, dentro il cuscino della tenda della coppia dei francesi uccisa agli Scopeti nel 1985, nell'ultimo delitto attribuito al mostro.

Il proiettile è stato ritrovato nel corso dei rilievi voluti dalla Procura di Firenze nell'inchiesta, coordinata dal pm Luca Turco, che vede indagati l'ex legionario Giampiero Vigilanti, 88 anni, insieme al medico Francesco Caccamo, 87enne. Si tratterebbe di un colpo andato a vuoto, mancando i corpi di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili. Gli inquirenti attendono adesso le perizie balistiche. Esperti al lavoro anche per evidenziare eventuali tracce organiche sull'ogiva tali da consentire un esame del Dna.

Per gli ultimi quattro duplici delitti seriali avvenuti nel Fiorentino vennero condannati, come complici di Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, i cosiddetti 'compagni di merende', entrambi deceduti. Pacciani, condannato in primo grado a più ergastoli per 7 degli 8 duplici omicidi e successivamente assolto in appello, è morto prima di essere sottoposto a un nuovo processo di appello, da celebrarsi a seguito dell'annullamento nel 1996 della sentenza di assoluzione da parte della Cassazione.

In una foto del gennaio 1996 la coppia di Francesi, Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili uccisi dal cosiddetto "mostro di Firenze" a san Casciano Val di Pesa nel settembre 1985 ANSA