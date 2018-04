Rossi-Marquez, ci sarà il faccia a faccia: aria da "Far West" in Texas

Un faccia a faccia necessario, a questo punto. La stagione del motomondiale è appena iniziata e al paddock l'atmosfera è troppo tesa per pensare di poter andare avanti così fino all'autunno.

Questo weekend la MotoGP arriva ad Austin, in Texas, circuito in cui Marc Marquez la fa da padrone da cinque anni, ma Valentino Rossi ha una gran voglia di riscatto.

Marquez, conferma oggi la Gazzetta dello Sport, è il grande favorito per il fine settimana, ancor più adesso che la sua RC213V si sta dimostrando la moto più competitiva. Dopo il contatto con Rossi in Argentina (senza dimenticare l'inosservanza del regolamento in occasione della moto spenta sulla griglia di partenza) gli entourage dei due piloti si guardano apertamente in cagnesco.

"Tornare in pista dopo una gara difficile come quella in Argentina - ha detto Rossi - è importante. Non è stato un buon inizio di stagione, ma ad Austin, una pista sempre molto difficile per me e per la M1, spero di fare una buona gara. Sono fiducioso e sono anche sempre felice di essere in Texas. Mi piacciono l'atmosfera e la pista. Faremo del nostro meglio".

Tuttavia, ipotizzare un qualsiasi tipo di rasserenamento della situazione tra lui e Marquez appare praticamente impossibile. Ancor più considerando come lo spagnolo ha risposto chiaramente di interessarsi zero dell'opinione del rivale e che resterà sempre se stesso.

La palla passa ora a Carmelo Ezpeleta, che dovrà calmare i due in una Safety Commission nella quale i piloti convocati dal gran capo della Dorna si troveranno per la prima volta uno di fronte all'altro. Nessuno vuole che la crisi Rossi-Marquez degeneri: lo spettacolo della MotoGP viene mortificato quando lo scontro tra i campioni supera il livello di guardia.