Il motore dell'aereo prende fuoco: paura in volo per 202 passeggeri

Momenti di puro terrore per i 202 passeggeri che martedì 21 agosto si trovavano a bordo di un volo della Red Wings. Come riporta il sito britannico Express.co.uk, il velivolo Tupolev Tu-204 ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza nella città russa di Ufa, in Russia, a causa di un motore in fiamme.

L'aereo era da poco decollato da Ufa ed era diretto a Sochi, quando il pilota ha segnalato il guasto al motore che lo ha costretto a tornare indietro per evitare il peggio.

Come mostrano le immagini pubblicate in Rete da alcuni passeggeri, il motore ha iniziato a dare problemi durante l'atterraggio, con le scintille che in pochi attimi si sono trasformate in fiamme.

Per fortuna il pilota è riuscito ad atterrare senza intoppi, con i 202 passeggeri che hanno potuto lasciare l'aereo attraverso gli scivoli d'emergenza. Poi il Vigili del Fuoco russi hanno provveduto a domare le fiamme con gli idranti per evitare che l'incendio divampasse in tutto il velivolo.