Mourinho si commuove dopo la morte del suo amato cane: "Era parte della famiglia"

Natale amaro per José Mourinho. Prima della partita tra Tottenham e Brighton (vinta poi per 2 a 1), l'ex tecnico dell'Inter ha confessato a 'Amazon Prime Video Sport' di aver dovuto affrontare la morte del suo amato cane, uno Yorkshire di nome Leya, scomparso proprio il giorno di Natale. Un vero e proprio lutto, perché per Mou Leya era una di famiglia.

"È stato molto triste - ha affermato l'allenatore, visibilmente affranto - perché il mio cane è morto, e il mio cane è la mia famiglia. Ora sarà dura ma bisogna andare avanti".

Video da Twitter, Amazon Prime Video

Sad news to start the day from Jose Mourinho...



Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H