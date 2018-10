Mille euro di multa per una ragnatela, stangata al bar: "Hanno esagerato"

Tutto si potevano aspettare, ma certo non una multa a tre zeri per colpa di una ragnatela. Mille euro di sanzione per una ragnatela trovata dai Nas dei carabinieri all'interno di un esercizio pubblico nel cuore di Cordenons, in provincia di Pordenone. I proprietari, contattati dal Gazzettino e da altri quotidiani locali, preferiscono glissare. "Siamo già nel mirino di enti ed ispettorati vari si sono limitati a dire e, pertanto, chiediamo la cortesia di non fare riferimenti alla nostra attività. Rischieremmo di essere massacrati ancora di più".

In base alle prime ricostruzioni, i controlli dei carabinieri, controlli a sorpresa, non avrebbero fatto registrare alcuna irregolarità di rilievo: solo una ragnatela trovata nel magazzino. Una cosa da poco, direbbe il buon senso. E invece ora ci sono quei 1000 euro da pagare, non spiccioli.

La notizia è sulla bocca di tutti ed è giunta alle orecchie anche dell'assessore al Commercio Elio Quas non è stato molto morbido. "É giusto che i controlli ci siano puntualizza e un plauso va sicuramente alle forze di polizia. Nel caso di questo esercente però mi pare si sia esagerato. Conosco perfettamente il locale e chi lo gestisce: persone per bene, pulite, che si danno un gran da fare. Multare un'attività per una ragnatela, scovata tra le altre cose all'interno del magazzino, mi sembra eccessivo". Come dargli torto?