Sorpreso a fare pipì in strada: la multa è da capogiro

Non avrebbe mai immaginato che quell'impellente bisogno soddisfatto in strada gli sarebbe costato un patrimonio.

Fare pipì in strada costa carissimo a un turista tedesco di 23 anni in vacanza a Bologna. La multa per lui è stata di 5mila euro. Come racconta BolognaToday, è stato sorpreso nella notte tra lunedì e mercoledì in via dei Coltellini dagli agenti della volante che stavano rientrando al commissariato Due Torri-San Francesco di via del Pratello.

E' stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza. Non è una novità assoluta per Bologna. Il mese scorso un 23enne, bolognese, era stato sorpreso a urinare vicino alla caserma dei Carabinieri di Monzuno: multato per 3.300 euro.

Ma che cosa dice la legge? Atti del genere sono da tempo depenalizzati. Ma l'illecito amministrativo permane.