Passa col rosso, fermata dai vigili: finge di avere il coronavirus per evitare la multa

E' stata fermata dalla polizia locale dopo essere passata con il semaforo rosso in corso Quadrio a Genova e, per evitare la multa, ha detto di avere il coronavirus. Protagonista della vicenda, accaduta domenica pomeriggio, è una donna di 59 anni di origini ecuadoriane che è stata denunciata per procurato allarme ma anche per sostituzione di persona e guida senza patente.

Finge di avere il coronavirus per evitare la multa: denunciata

Cos'è successo nel dettaglio? Quando gli agenti l'hanno fermata, la donna sulle prime ha mostrato un documento di guida scaduto e ha dichiarato di avere la patente valida a casa. A questo punto è stata accompagnata a casa dagli agenti per recuperare la patente, che sosteneva di avere, ma ha mostrato agli agenti di polizia locale la licenza di guida della figlia. Quando ha capito che gli operatori della polizia locale l'avevano scoperta, ha poi iniziato a fingere malesseri, febbre e mal di testa, alludendo di essere affetta da coronavirus. Tutto per cercare di evitare la multa.

Da lì è scattata la procedura prevista in questi casi. Gli agenti, indossata la mascherina, hanno chiamato il 118: verificato da parte dei sanitari che la donna non aveva alcun problema legato al virus, nei suoi confronti è partita la denuncia anche per procurato allarme.