Multa di due euro agli studenti che arrivano in ritardo: la decisione fa discutere

Multa di due euro agli studenti ritardatari: succede al liceo scientifico Pitagora di Selargius, grosso comune della città metropolitana di Cagliari.

Qui se un alunno arriva in ritardo deve pagare “un’ammenda” di due euro. Un metodo innovativo per evitare che gli studenti non rispettino l’orario d’entrata, che è fissato per le 8.30.

Una circolare firmata dal dirigente scolastico spiega che i cancelli "verranno chiusi alle 8:35. I ritardatari, ad eccezione dei pendolari autorizzati, dovranno attendere in biblioteca e verranno affidati, per l’assistenza, agli operatori ed entreranno in classe alla seconda ora. Le spese per l’assistenza ( € 2,OO ) saranno a carico delle famiglie".

Agli studenti è stato contestualmente fornito un numero di conto corrente per pagare le spese, da effettuare entro 15 giorni.

La norma nella scuola di via primo Maggio è in vigore dal 14 febbraio e ha già dato i suoi risultati: da venti cronici ritardatari si è passati a due.

Non tutti però hanno gradito; a chi parla di contravvenzione il preside ribatte: “E’ il costo del servizio di vigilanza della prima ora. Sia chiaro che questa non è una mia decisione ma è una delibera del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto: io mi sono limitato ad attuare quanto è stato deciso negli organi collegiali”.