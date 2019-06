Lascia il finestrino dell'auto aperto e viene multato: "È istigazione al furto"

Se non è la sanzione più surreale di sempre, poco ci manca. Una multa da 41 euro e spiccioli per “istigazione al furto”. L'ha trovata regolarmente infilata sotto il tergicristallo, in via Kennedy ad Alghero (Sassari), un turista.

La sua colpa? Aveva lasciato il finestrino aperto del suo Suv Mercedes, parcheggiato regolarmente all’angolo con via Carducci. Si era semplicemente dimenticato di chiuderlo. E così un agente della polizia locale troppo zelante sul parabrezza gli ha lasciato la contravvenzione. In pratica, l'automobilista non avrebbe osservato tutte le precauzioni necessarie a evitare che qualcuno cadesse nella tentazione di rubare quel che c’era all’interno dell’abitacolo.

Il turista, che sta trascorrendo un periodo di vacanza nel nord ovest della Sardegna con la compagna e un grosso cane, quando ha letto la motivazione della multa non voleva credere ai suoi occhi ed è andato in giro per le attività commerciali del circondario per chiedere lumi, racconta SardiniaPost. Disavventura sgradevole per lui, e in fondo brutta figura anche per la città di Alghero.