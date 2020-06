Covid positivo viola la quarantena per partecipare ad una festa: multa da 10mila euro

Le autorità spagnole hanno imposto una multa di 10.400 euro al principe Gioacchino del Belgio, reo di aver violato la quarantena imposta con l'epidemia di coronavirus ed aver partecipato ad una festa privata alla quale avevano assistito 27 persone.

Come riporta la stampa spagnola, la sanzione è stata già notificata e se pagata entro un termine di 15 giorni verrà dimezzata; la multa riguarda solo la violazione della quarantena in vigore all'epoca dei fatti, ma sono ancora in corso le indagini per accertare se siano stati commessi altri reati come l'aver superato il numero massimo di persone autorizzate.

Gioacchino era infatti arrivato a Madrid il 24 maggio su un volo proveniente dal Belgio; invece di osservare l'isolamento previsto di 14 giorni per tutti i viaggiatori in entrata dall'estero, era salito su un treno per raggiungere la compagna a Cordoba.

Tre giorni dopo, il 27 maggio, il principe è risultato positivo al coronavirus: fra tutte le persone con cui è entrato in contatto in Spagna al momento si è registrato un singolo caso di contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.