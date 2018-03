Multato, insulta il vigile su Facebook insieme agli amici: tutti denunciati per diffamazione

Multato dai vigili, insulta l'agente su Facebook e viene denunciato. E' successo in provincia di Cremona. Tredici le persone denunciate per diffamazione aggravata in concorso dai carabinieri: il giovane multato e dodici persone che avevano commentato il suo post, come riferisce CremonaOggi.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando un agente della polizia municipale di un comune della cintura di Crema ha multato il giovane perché non indossava le cinture di sicurezza. Quest'ultimo si è poi sfogato sul proprio profilo Facebook e dodici suoi amici hanno commentato con frasi ritenute ora diffamatorie. L'agente, informato di quanto era avvenuto, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri di Crema.

I militari sono riusciti a risalire a tutti e 13 i soggetti, residenti nei comuni cremaschi, attraverso l'esame dei profili Facebook e, dopo averli invitati in caserma, hanno contestato loro il reato di diffamazione aggravata in concorso.