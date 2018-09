Multa annullata se nel verbale mancano indicazioni sul segnale di preavviso

Un sentenza del Giudice di Pace di Mantova ha accolto l'opposizione contro un verbale ricevuto da un automobilista che contestava il superamento dei limiti di velocità. Secondo il ricorrente sarebbe stato illegittimo poiché la rilevazione di velocità era avvenuta in modo non conforme a quanto prevista dalla normativa.

Non erano state inoltre dichiarate a verbale informazioni sulla tipologia della postazione e sull'obbligatoria revisione dello strumento. Il magistrato ha rammentato nella sentenza come il Ministero dell'Interno con la circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 abbia precisato che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili e preventivamente segnalate.

È necessario garantire il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata.

La distanza massima dalla postazione non deve essere superiore a 4 chilometri e senza che, tra il segnale e la postazione, siano presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche. Le postazioni mobili, rammenta il magistrato onorario, richiedono inoltre di essere segnalate con segnali temporanei.

La Cassazione nella sentena n. 5997/2014 ha inoltre chiarito come sia indispensabile, ai fini della validità del procedimento amministrativo, che i verbalizzanti indichino tutte le circostanze idonee a evidenziare i presupposti sui quali si era fondata la complessiva attività di accertamento, ivi compresa l'indicazione relativa alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo della velocità.

Pertanto come spiega il portare di informazine giuridica Studio Cataldi, va annullata la multa elevata al conducente pizzicato a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti laddove manchino le indicazioni relative alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità.