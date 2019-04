Lascia l'auto per 3 mesi sulle strisce blu e trova 17 multe: ''Meglio che pagare il parcheggio''

Un abitante di Livorno ha trovato ben 17 multe lasciate dagli ausiliari del traffico sulla suo Suv, lasciato in sosta sulle strisce blu dallo scorso 15 febbraio. Come racconta il quotidiano Il Tirreno, il veicolo è stato parcheggiato in via Forte dei Cavalleggeri, davanti a un vecchio deposito di autobus.

Il veicolo si trovava in una zona a pagamento, motivo per cui adesso il proprietario si vede costretto a pagare 42 euro per ogni verbale. Considerando che dopo 5 giorni scade la possibilità di pagare la multa in forma ridotta (29 euro), il conto totale dovrebbe essere di circa 714 euro. Ovviamente questo calcolo non tiene conto dei verbali che potrebbero essere andati perduti a causa del maltempo, magari volando via dal parabrezza dopo una folata di vento.

Essendo presente sul veicolo il tagliando dell'assicurazione con tanto di nome e indirizzo di residenza, la redazione de Il Tirreno ha contattato il proprietario dell'auto, che non è apparso per nulla infastidito dall'accaduto.