Raffica di multe per divieto di sosta durante il funerale: "Non c'è rispetto per il dolore"

Sensibilità, questa sconosciuta. Lo pensano in tanti a Nuoro in questi giorni. Raffica di multe durante un funerale: rabbia (comprensibile) dei sacerdoti e dei cittadini contro i vigili urbani. Ben 80 sanzioni per divieto di sosta domenica scorsa mentre nella cattedrale di Santa Maria della Neve era in corso l'ultimo saluto a Gianluca Sanna, fratello di Gigi, il noto pastore cantante degli Istentales.

Senza parcheggi disponibili, varie persone giunte al funerale avevano lasciato le auto in divieto di sosta. Succede spesso, soprattutto nel centro del capoluogo barbaricino.

Al termine della messa, come racconta la Nuova Sardegna, gli automobilisti si sono ritrovati la multa sotto il tergicristallo. "Questa è la sensibilità delle nostre forze dell’ordine - dice al quotidiano locale don Giovanni Chessa, parroco della Cattedrale -. Le regole vanno certamente rispettate, ma credo sia opportuno in situazioni simili usare prima di tutto il buon senso".

Il modo scelto dal Comune per "fare cassa" non va giù nemmeno al parroco delle Grazie padre Giuseppe Magliani: "Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto, un gesto bruttissimo che condanno amaramente. Episodi che purtroppo accadono anche di fronte alla mia chiesa nel corso di celebrazioni particolarmente dolorose. Si è perso ormai il rispetto verso il dolore altrui, perché quando si partecipa a un funerale la prima cosa a cui si pensa è quello di stare vicino alle persone colpite dal lutto".

E qualcuno lancia un appello alle istituzioni cittadine affinché celebrazioni simili vengano tutelate e rispettate.