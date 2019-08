Non paga la multa ricevuta in Australia, in Italia arriva la batosta: deve sborsare 3500 euro

In vacanza in Australia, l’anno scorso era stato fermato per ben due volte dalla polizia per eccesso di velocità mentre guidava delle auto a noleggio, meritando complessivamente sanzioni per circa 370.

Gli agenti avevano intimato all’uomo, un vicentino di 61 anni, di pagare le multe prima di lasciare il paese ma l’automobilista è tornato in Italia senza pagare, sperando di farla franca.

Non aveva fatto i conti però con la determinazione delle autorità australiane, che dopo un anno di indagini e dopo aver contatto il ministero degli Esteri, lo hanno localizzato in Italia e lo hanno convocato in tribunale, come ricostruisce Il Giornale di Vicenza.

L’uomo ha dovuto pagare le multe, il cui importo nel tempo si è quasi decuplicato e si è trovato a dover sborsare circa 3.500 euro, con tutte le maggiorazioni.