Mangia solo cibo spazzatura: muore a 13 anni

La morte di una ragazzina di 13 anni, affetta da obesità, sta facendo molto discutere in Inghilterra. La causa del decesso sarebbe imputabile ad una dieta supercalorica a base di junk food: la ragazzina, residente a Manchester, mangiava quasi esclusivamente cibo spazzatura, senza che nessuno intervenisse. Proprio per questo motivo tra gli indagati è finita anche la madre: secondo la ricostruzione dei media inglesi, la donna non avrebbe fatto nulla per correggere le abitudini alimentari della ragazzina e, anzi, l'avrebbe spinta ad assumere 2000 calorie extra oltre ai pasti. Inutili i tentativi di coinvolgere la signora in un percorso per regolarizzare le abitudini alimentari della figlia e controllarne il peso.

Secondo la ricostruzione del Sun, la situazione è precipitata tra il 2014 e il 2015 con il ricovero della giovane paziente. Anche in quella circostanza la donna, che definiva la figlia ''pigra'' e la apostrofava con termini come ''ciambella'', ha mantenuto un atteggiamento ostile e aggressivo nei confronti dello staff sanitario. Gli esami hanno evidenziato un quadro clinico complesso, con una cardiomiopatia dilatativa nell'ambito di un generale stato di obesità morbida. Le condizioni della paziente sono rapidamente peggiorate fino al decesso avvenuto ad aprile.