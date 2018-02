Colpito in testa da una pallina da golf: muore a 27 anni

Un ragazzo di 27 anni Jaden Goldfinch-Booker è morto dopo essere stato colpito alla testa da una pallina da golf, mentre si trovava sul campo di Frankton Golf Course nella città di Queenstown, in Nuova Zelanda.

L'incidente è avvenuto lo scorso 17 febbraio, da quel giorno il giovani ha lottato tra la vita e la morte, fino a mercoledì 21, quando non c'è stato più nulla da fare. Secondo quanto racconta il quotidiano locale Nz Herald, il ragazzo si era recato al circolo per giocare insieme agli amici, ma nei pressi della seconda buca è stato colpito alla tempia da una pallina.

Jaden stava scegliendo quale mazza usare per il suo prossimo tiro, quando la pallina lo ha raggiunto a grande velocità, non dandogli neanche il tempo di ripararsi.

Il 27enne ha subito perso i sensi ed è stato trasportato all’ospedale di Dunedin dove i medici gli hanno indotto il coma. Poi l'operazione, con i medici che hanno tentato di ridurre la pressione del sangue, ma Jaden dal coma non si è più ripreso.

La notizia del decesso è stata confermata sulla pagina web aperta dalla famiglia per la raccolta fondi. Le autorità neozelandesi hanno aperto un'inchiesta per far luce sulla vicenda.