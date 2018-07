Muore dopo aver mangiato ostriche crude

A Sarasota, in Florida, un uomo di 71 anni è morto due giorni dopo aver mangiato delle ostriche crude. Il decesso in realtà risale allo scorso 10 luglio, ma ora il Dipartimento della Salute dello Stato ha confermato che i molluschi erano contaminati dal batterio 'Vibrio vulnificus', detto anche 'mangia-carne' per la capacità di causare gravi infezioni o lesioni alla pelle.

Ad ogni modo niente panico: i funzionari del dipartimento hanno anche aggiunto che "si tratta di infezioni rare che si verificano maggiormente durante i mesi estivi, da maggio a ottobre, quando l'acqua del mare è più calda".

I sintomi sono più comuni sono febbre, diarrea e vomito; in alcuni casi può essere però necessario il ricovero in una struttura ospedaliera per ricevere le cure adeguate.

La maggior parte delle infezioni legate alle ostriche sono soprattutto a livello gastrointestinale, ma nei casi più gravi si possono riscontrare infezioni del sangue e lesioni cutanee.